أرسنال يعود للإهتمام بـ “محرز”

كشفت مصادر صحفية “إنجليزية”، أن إدارة “أرسنال” تعود للإهتمام بالنجم الجزائري “رياض محرز” من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، بعد الجدل الكبير الذي نشرته صحيفة “دايلي مايل”، التي أكدت أن “رياض” ضمن قائمة اللاعبين الذين تم وضعهم في لائحة “المغادرين”.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب الإسباني “أرتيتا” والذي سبق له وأن كان مساعدا لـ “غوارديولا” يعرف جيدا قيمة النجم الجزائري “محرز”، الذي دربه في الموسمين السابقين، كما أن قائد الخضر كان قريبا من الانضمام للغانرز قبل 3 مواسم غير أن رغبة “السيتي” كانت أكبر، وأن قيمة العرض لنادي “ليستر” كان الأفضل.

من جهة أخرى، أكد “محرز” في العديد من المناسبات، أنه لا يفكر في الرحيل عن “السيتي” بالرغم من اهتمام العديد من الأندية، مؤكدا أنه ينوي الاعتزال في الفريق السماوي، غير أن كرة القدم تتغير بين ليلة وضحاها.