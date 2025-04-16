أرسنال وإنتر يتأهلان إلى نصف نهائي رابطة الأبطال على حساب ريال مدريد وبايرن

حسم نادي أرسنال تأهله إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد، بعد فوزه بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، بملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسيواجه أرسنال منافسه باريس سان جيرمان في قمة الدور نصف النهائي. وكان نادي “المدفعجبة” حقق المفاجأة الأسبوع الماضي بفوزه أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

في مباراة أخرى، حقق إنتر ميلان التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما فرض تعادلاً مثيراً أمام بايرن ميونيخ بهدفين في كل شبكة، في إياب الدور ربع النهائي.

وتأهل النيراتزوري للدور القادم مستفيدا من فوزه خارج قواعده في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتأهل بمجموع أربعة مقابل ثلاثة، ليضرب موعدا ناريا مع برشلونة في نصف النهائي.

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