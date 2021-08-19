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قناة النهار

“أرشديني: “تعرضت للتنمر في الإبتدائي بسبب النطق حتى توقفت عن الدراسة.. وراني نادم كي حبست

بقلم قناة النهار
“أرشديني: “تعرضت للتنمر في الإبتدائي بسبب النطق حتى توقفت عن الدراسة.. وراني نادم كي حبست
التنمر
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