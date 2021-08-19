قناة النهار “أرشديني: “تعرضت للتنمر في الإبتدائي بسبب النطق حتى توقفت عن الدراسة.. وراني نادم كي حبست بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2021 - 12:22 التنمر شارك غرِّد 51 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974219 اقرأ أيضا وزارة الحج و العمرة استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم بداية من اول محرم قناة النهار 08 أوت عمر بطروني: نشكر الرئيس على إهدائنا ملعب الدويرة و والي العاصمة على مركز التدريب بزرالدة قناة النهار 09 أوت ضياف ربي: مأساة ومعاناة عائلة متكونة من 5 أفراد بتيارت.. "نتمناو تكون عندنا غرفة كيما الناس" قناة النهار 18 أوت دلال خير: طفلة من ذوي الهمم تعاني من تشوه خلقي في العينين والدها يناشد المحسنين لإجراء جراحة مستعجلة قناة النهار 30 جويلية