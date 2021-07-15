قناة النهار مشكل عدم القدرة على التواصل مع الناس .. حتى الاقربون ..ماهو الحل ؟ بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 14:41 أرشديني شارك غرِّد 159 0 أرشديني رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960837 اقرأ أيضا الشيخ النوي: أزمة عطش في الجزائر والسبب معروف.. الحفاظ على الماء مسؤولية الجميع قناة النهار 24 جوان الشيخ النوي: إحتجاجات بطريقة خاصة في الجلفة.. حرق النفايات في وسط مدينة عين وسارة قناة النهار 13 جويلية صنهاجي: الأولوية لتلقيـ.ـح المصابيـ.ـن بالأمـ.ـراض المزمنة لتشكيل مناعـ.ـة جماعية قناة النهار 02 جويلية صنهاجي: عدد الإصابـ.ـات بكورونـ.ـا في إرتفاع وهناك ملامح لبروز موجة ثالثة ! قناة النهار 02 جويلية