أرضية تشاكر غير جاهزة ومدير الملعب يوضح!

قبل يومين فقط عن إجراء مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ظهرت أرضية ملعب مصطتفى تشاكر بالبليدة في حالة متدهورة،.

وتحدث مدير ملعب مصطفى تشاكر “كمال ناصري ” في تصريح للتلفزيون الجزائري عن حالة أرضية الميدات التي ستحتضن مواجهة الخضر أمام منتخب جيبوتي قائلا:

“أرضية الميدان تعرضت لضربة شمس قوية خلال شهر أوت، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 48° بسبب الحرائق الكثيرة التي شهدتها البليدة، لحد الساعة الأعمال جارية على قدم وساق من أجل تحضير أرضية الميدان تحسبا لمواجهة يوم الخميس ”

وأضاف: “تم إضافة الأعمدة التي أعطت الإضائة، والعمل متواصل، ، حيث وضعنا 22 ألف كرسي، بالإضافة إلى 2000 كرسي في المخزن، بالإضافة إلى إقتناء شاشة عملاقة والصفقة متواجدة على مستوى اللجنة الولائية للصفقات العمومية”.