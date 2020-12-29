أرضية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ في الإمتحانات

أعدت وزارة التربية أرضية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ المقبلين الإمتحانات المدرسية دورة 2021.

وأوضح بيان الوزارة أن عملية التسجيلات تتم نفس ترتيبات الدورة السابقة من خلال استغلال الأرضية الرقمية للوزارة.

عملية تسجيل التلاميذ المعنيين بإمتحانات السانكيام والبيام وكذا البالكالوريا يتكفل بها مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.

والهدف من هذه الأرضية هو الحد من إنتشار وباء كورونا وتفادي التجمعات وضمان التباعد الجسدي على مستوى مكاتب البريد.

وبهذا الإجراء يستطيع أولياء التلاميذ والمترشحين الأحرار المالكين للبطاقة “الذهبية” لبريد الجزائر من دفع مستحقات التسجيل عبر هذه المنصة الالكترونية.

وتنطلق عملية التسجيلات للامتحانات المدرسية الوطنية ابتداء من يوم الأحد 3 جانفي 2021 وتستمر إلى غاية 28 من نفس الشهر.