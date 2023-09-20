أرضية رقمية لإعادة التلاميذ المعيدين

تطلق وزارة التربية الوطنية شهر أكتوبر القادم، أرضية رقمية خاصة بإعادة التلاميذ المطرودين الذين أعادو السنة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعتمد فيه وزارة التربية الوطنية هذا الإجراء،حيث كانت السنوات الماضية تطبق بروتوكول خاص بهذه الفئة من التلاميذ. قصد إعادتهم إلى الدراسة مع الأخذ بعين الإعتبار السلوك والانضباط.

هذا وتقوم الأرضية بدراسة الطلبات والالتماسات مع إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وبهذا الشأن يتخذ المجلس قراراته طبقا للترتيب لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية، ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح. وان كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة. وإن كان منضبط وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل اعضاء الطاقم التربوية والإداري. وكذا الاخذ بعين الإعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.