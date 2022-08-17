أرضية رقمية لوضع ملفات المترشحين لتدريس اللغة الانجليزية

من المنتظر ان تع وزارة التربية الوطنية ارضية رقمية خاصة بالطلبات التوظيف الخاصة باللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وهذا كي يتم دراسة الملفات بدقة ومحاولة اختيار المرشحين الانسب لهذا المنصب دون معرفة او محسوبية .

وسيتم وضع كل الملفات التي تم استقبالها على مستوى مديريات التربية على مستوى الارضية الرقمية أين تم تخصيص أكثر من 800 مهندس في الإعلام الآلي للقيام بالعملية التي انطلقت من يومين .

هذا وسيتم استدعاء المرشحين المقبولين لتسليم تعييناتهم في الأسبوع الاول من شهر سبتمبر أي قبل الدخول المدرسي بأيام .

إيداع ملفات المترشحين إلكترونيا لمنع المعرفة والمحسوبية

وكما سبق ذكره فإن الأساتذة الذين يتم انتقاؤهم يدرسون مادة اللغة الانجليزية للسنة الثالثة ابتدائي ، بحيث انها المرحلة التي يتم فيها تدريس هذه اللغة الحية الجديدة .

ويتم توظيف الاساتذة المتعاقدين مهما كانت الرتبة التي ينتمي اليها الموظف الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة او دائمة حسب الحالات حيث يتم استدعاء الاساتذة المتعاقدين طيلة السنة الدراسية وليس في بداية السنة فقط .

تكليف 800 مهندس في الإعلام الآلي للقيام بالعملية

وزيادة على الشروط العامة للتوظيف يجب ان يتوفي الاساتذة المتعاقدين شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التعليم بالتربية الوطنية وهي شهادة الليسانس في التعليم الابتدائي والمتوسط وشهادة الماستر في التعليم الثانوي.

وبالنسبة كيفيات التوظيف تبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الاساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا وذلك وفقا للشروط والاجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 66 -145 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين

وستعتمد الوزارة هذه يضا على الأساتذة المتعاقدين لسد المناصب الشاغرة بعد الانتهاء من توظيف خريجي المدارس العليا وبعد رفضها القيام بمسابقة توظيف

وكانت وزارة التربية قد أصدرت منشور فصلت من خلاله شروط توظيف الاساتذة المتعاقدين أهمها تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد ا، التسريح ، الاستقالة ، الوفاة ، العزل والاحالة على الاستيداع ، الانتداب وكذا النقل خارج الولاية والترقية في جميع الرتب ماعدا التعليم والتعيين ف المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا .

كما تم اللجوء الى الاساتذة المتعاقدين عند وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقة الترقية والتوظيف وكذا المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف.