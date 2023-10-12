أرضية ملعب “الشهيد حملاوي” جاهزة لاحتضان ودية الخضر والرأس الأخضر

يحتض ملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، سهرة اليوم الخميس، المباراة الودية التحضيرية التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره من الرأس الأخضر.

وأظهرت آخر الصور لأرضية ملعب “الشهيد حملاوي”، تواجدها في حلة جيدة، ما يؤكد جاهزيتها لاحتضان هذا اللقاء.

كما عكف المختصون في تهيئة العشب الطبيعي للملعب، صباح اليوم الخميس، على وضع آخر اللمسات، لضمان الجاهزية التامة لأرضية الميدان.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره من الرأس الأخضر مقررة سهرة اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.