أرضية ملعب وهران تستعيد بريقها تدريجيا

بدأت أرضية ملعب وهران الجديد، في استعادة اخضرارها تدريجيا، بفضل الإصلاحات التي تم اتخاذها، منذ تعرض عشبه للإصفرار مؤخرا.

وكشف مسؤول الشركة المكلفة بوضع الأرضية، فريد بوسعد، لـ(و.أ.ج): “الشيء المهم الذي يجب معرفته، هو أننا لم نفقد البساط الأخضر”.

وأضاف: “تغيير مصدر المياه الموجهة لسقي الأرضية، سمح باستعادة اخضرارها شيئا فشيئا، ومن المتوقع استعادة اخضرارها بالكامل بعد ثلاثة أسابيع كأقصى تقدير”.

وتابع: “هذه التجربة السيئة ستسمح لنا باستخلاص الدروس لتكفل أفضل بهذا النوع من العشب (الهجين) الجديد في الجزائر”.