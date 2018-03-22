أرقام براهيمي تؤكد أنه الأفضل في بورتو !

يقدم اللاعب الجزائري “ياسين براهيمي” موسم كبير مع فريقه بورتو متصدر الترتيب العام للدوري البرتغالي، كما أنّ الجميع ينتظر آخر أخبار إصابته مع الخضر.

ونشر حساب “بورتو” عبر التويتر إحصائية جديدة، تؤكد أن الجزائري يبصم على أحد أفضل مواسمه في أوروبا.

فبراهيمي شارك في 41 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، ما يعادل 3165 دقيقة كأكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق.

كما سجل 10 أهداف ومنح زملائه 9 تمريرات حاسمة ويمكنه أن يرفع هذه الحصيلة فيما تبقى من مباريات البطولة.

وأصبح “ياسين” على بعد مباراتين من تحطيم رقمه مع الدراغاو في عدد المشاركات في موسم واحد.