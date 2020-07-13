أرقام بن رحمة تلخص مردوده في الشامبين شيب لهذا الموسم

يصنع الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، الحدث في الشامبين شيب الانجليزية، بتألقه الملفت هذا الموسم رفقة ناديه برينتفورد.

وبصم بن رحمة، على أرقام مميزة، خلال الـ40 مباراة التي شارك فيها لحد الآن، حيث سجل 17 هدفا، ومنح 8 تمريرات حاسمة.

وبالنظر لفنياته الكبيرة، نجح الدولي الجزائري في 117 مراوغة، استرجع 191 كرة، وصنع 10 فرص، كما سدد 62 كرة على المرمى، بالإضافة لـ1156 تمريرة ناجحة.

وبفضل هذه الأرقام، تمكن سعيد بن رحمة، من لفت انتباه كبار أندية البريمرليغ، أبرزها نادي تشيلسي، الذي يعد الأقرب لضم خدماته في الميركاتو الصيفي الداخل.