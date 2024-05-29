أرقام سعيود هذا الموسم تُعيده للخُضر من الباب الواسع

تألق اللاعب الجزائري، أمير سعيود، بشكل لافت هذا الموسم مع فريقه الرائد في دوري روشن السعودي، الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

حيث قرّر هذا الأخير و بناءً على عدة معطيات، استدعاء سعيود لتربص المنتخب الوطني القادم، تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا بتاريخ 06 و 10 جوان، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السابعة ضمن تصفيات مونديال 2026. حيث يجيد اللاعب سعيود اللعب في منصب الجناح الأيمن ووسط ميدان، وخلف المهاجمين، وبنسبة كبيرة سيكون سعيود الحل الأمثل للناخب بيتكوفيتش في حال غياب محرز عن تربص شهر جوان.

بالإضافة لامتلاك سعيود في رصيده هذا الموسم 28 مباراة في دوري روشن السعودي، منها 25 مواجهة كأساسي، أي بدقائق لعب تقدر بـ 2.136 دقيقة هذا الموسم.

وبصم سعيود هذا الموسم في دوري روشن السعودي على تسجيل 6 أهداف و تقديم 5 تمريرات حاسمة، كما يُعتبر سعيود أكثر لاعب من قام بمراوغات ناجحة في مباراة واحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك ضد الحزم برسم المرحلة 10 بواقع 14 ولا لاعب آخر طيلة الموسم وصل لسقف 10 في لقاء واحد، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”.

يجدر الإشارة، سيسجل أمير سعيود عودته لصفوف المنتخب الوطني، لأول مرة منذ ديسمبر 2021. بعد أن سبق له المشاركة في كأس العرب والتتويج بها مع المنتخب الوطني. حيث نصّب اللاعب نفسه رجلا لمواجهة النهائي أمام تونس، بتسجيله هدف رائع في المواجهة التي انتهت بثنائية لصالح الخضر.