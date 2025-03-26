أرقام ضخمة.. هذه حصيلة الرقابة التجارية خلال 24 يوم من رمضان

كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة نشاط الرقابة خلال 24 يوم من شهر رمضان لسنة 2025.

وأوضح بيان الوزارة، بخصوص حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، أنه تم تسجيل 252.332 تدخل، اين سجل 217.336 تدخل. على مستوى التجزئة والخدمات، أي ما يمثل 86 %؛16.780 تدخل على مستوى الجملة. أي ما يمثل7%؛15.965 تدخل على مستوى الانتاج، أي ما يمثل% 6. 2.251 تدخل على مستوى الاستيراد، أي ما يمثل .% 1.

في حين قدر عدد المخالفات المعاينة بـ 34.529 مخالفة؛ فيما تم تحرير 33.680 محضر رسمي للمتابعة القضائية. وبلغت كمية المحجوزات 64.744,51 طن و 946.853 لتر. في حين بلغت قيمة المحجوزات:188,32 مليون دج؛ كما قدر مبلغ عدم الفوترة بـ 2,46 مليار دج.

فيما تم اقتراح الغلق الإداري لـ 1.037 محل تجاري؛ أما بخصوص عدد العينات المقتطعة فبلغ 1.237 (543 ميكروبيولوجية و694 فيزيوكيميائية).

في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش

أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 112.606 تدخل ما يمثل نسبة 45 % من مجموع التدخلات، نتج عنه معاينة13.549 مخالفة. وتحرير 12.968 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري أو التوقيف المؤقت للنشاط لـ 314 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للإستهلاك قدرت كميتها بـ 2.797,70 طن. و 945.426 لترمن مواد غذائية، بقيمة 140,56 مليون دج، حسب بيان الوزارة.

بالنسبة للجانب التحليلي، فقد تم اقتطاع 1.214 عينة ثبت منها مطابقة 162 عينة ، و عدم مطابقة 48 عينة. ما يمثل نسبة 4 %، فيما لا تزال 1.004 عينة قيد التحاليل.

وتمثلت طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بنسبة 57 %. حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، بنسبة 12 %؛ عدم احترام الزامية الرقابة الذاتية، بنسبة 12 %. عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، بنسبة 5 %؛ عدم احترام الزامية أمن المنتوج، بنسبة 3 %. معارضة الرقابة، بنسبة 1 %؛ مخالفات أخرى، بنسبة 10 % .

في مجال مراقبة الممارسات التجارية

وفي هذا المجال تم تسجيل 139.726 تدخل ما يمثل نسبة 55 %من مجموع التدخلات، نتج عنه معاينة 20.980 مخالفة. وتحرير 20.712 محضر رسمي للمتابعة القضائية، كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة. مقدر بـ 2,46 مليار دج وحجز منتوجات مختلفة على مستوى الإنتاج. التجارة بالتجزئة و الجملة، المقدرة كميتها بـ 61.946,81 طن و 1.427 لتر بقيمة مالية تقدر بـ 47,43 مليون دج. مع اقتراح غلق 723 محل تجاري، يضيف البيان.

أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بنسبة 63 %؛ عدم الفوترة. بنسبة 11 %؛ عدم القيد في السجل التجاري، بنسبة 4 %؛ معارضة الرقابة، بنسبة 2 %. مخالفات أخرى (ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية،عدم تعديل بيانات السجل التجاري. عدم إيداع الحسابات الإجتماعية) بنسبة 20 %.

كما كشف البيان عن حصيلة مكافحة المضاربة غير المشروعة، أين سجل 35.222 تدخل، وبلغ عدد الجنح المعاينة 7 جنح. فيما تم تحرير 7 محاضر متابعة قضائية.

وبلغت كمية المحجوزات 912,29 طن و 290,50 لتر من مادة القهوة، لحوم مستوردة وبازلاء مجمدة. وقدرت قيمة المحجوزات بـ 14,27 مليار دج.

وبخصوص مراقبة المواد المقننة و المسقفة، أسفرت عمليات الرقابة خلال الخمسة عشر يوم الأولى من شهر رمضان. للمواد المقننة (حليب مدعم، الخبز العادي، السميد، القهوة الخضراء والمحمصة، الفاصولياء البيضاء، العدس والأرز). على تسجيل 130.141 تدخل، منها 106.236 تدخل على مستوى التجزئة، بنسبة 82 % ؛13.243 تدخل. على مستوى الجملة بنسبة 10 %؛10.372 تدخل على مستوى الإنتاج و التوضيب، بنسبة 8 %.

وسمحت هذه التدخلات بتسجيل 2.138 مخالفة، تمثلت في 907 مخالفة لتطبيق أسعار غير شرعية. 275 مخالفة بخصوص عدم الفوترة؛ 700 مخالفة خاصة بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات ومخالفات أخرى بلغت 256 مخالفة.

ووفق البيان نفسه، نتج عن هذه المخالفات، تحرير 1.565 محضر رسمي للمتابعة القضائية. تسجيل مبلغ الربح غير الشرعي 2.067.415 دج؛ فيما قدر مبلغ عدم الفوترة بـ 45.987.493 دج مع اقتراح غلق 31 محل تجاري.

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