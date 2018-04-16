أرقام فيغولي تُعجّل بعودته للخضر !!

من يوم لآخر ومن جولة لآخرى، يؤكد الجزائري سفيان فيغولي على قيمته الفنية أين قاد فريقه لتحقيق الفوز وإعادة غلطة سراي لصدارة الترتيب العام في الدوري التركي.

فيغولي ساهم هذا الموسم في 14 هدف حيث سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما أنه يظهر دائما في المباريات الكبيرة مما سمح له بكسب قلوب المشجعين الأتراك الذين يصفونه بالنجم الأول.

أرقام “سوسو” هذا الموسم في الدوري التركي قد تعجل بعودته للمنتخب الوطني في التربص المقبل.

فأثبت أنه لم ينتهي ولا يزال قادرا على العطاء والدفاع على قميص الخضر الذي لطالما كان مرتبطا به.