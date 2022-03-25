أرقام مبشرة بنهاية كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265612 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6873، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 10 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178235. فيما يتواجد 5 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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