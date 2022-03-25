أرقام مبشرة بنهاية كورونا في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265612 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6873، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثل 10 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178235. فيما يتواجد 5 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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فورار: لقاحات كورونا لم تنتهِ صلاحيتها بعد
كما كشف المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أنه لم يتم تسجيل أي حالة لإنتهاء صلاحية عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأشار فورار أمس في تصريح للصحافة على هامش أشغال يوم تحسيسي حمل عنوان “نستثمر من أجل القضاء على داء السل ننقذ الأرواح”، إحياء لليوم العاملي لمكافحة هذا المرض المصادف لـ24 مارس من كل سنة. أن الجزائر وعلى عكس عدد دول العالم لم تصل بعد لمرحلة تسجيل إنتهاء صلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.
وأضاف فورار، أن الوزارة الوصية إتخذت التدابير التي من شأنها إحصاء جرعات اللقاح منتهية الصلاحية بغية أخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
وفي سياق ذي صلة أكد فورار، أنه في ظل ضعف الإقبال على التلقيح، من الضروري التقيد بتدابير الوقاية. لاسيما في ظل تسجيل عدد من الدول الأوروبية والمجاورة منحنى تصاعدي في معدل الإصابة بفيروس كورونا.