أرقام مبشرة بنهاية كورونا في الجزائر.. 3 إصابات وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة واحدة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265694 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6874، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 3 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178308. فيما يتواجد 6 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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