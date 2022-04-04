أرقام مبشرة بنهاية كورونا في الجزائر.. 3 إصابات وصفر وفيات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة واحدة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265694 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6874، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثل 3 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178308. فيما يتواجد 6 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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وزير الصحة: الوضعية الصحية الحالية الناجمة عن كورونا مطمئنة ومتحكم فيها
أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضعية الصحية الحالية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 مطمئنة ومتحكم فيها على ضوء التراجع المحسوس والمسجل في عدد الإصابات.
ويأتي هذا على هامش ترأسه، الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إجتماعا بمدراء الصحة للولايات.
وجرى ذلك بحضور الأمين العام للوزارة الأستاذ عبد الحق سايحي، رئيس الديوان السيد إسماعيل بوشلاغم. بالإضافة إلى إطارات من الإدارة المركزية و أعضاء عن اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورنا .
وبعد الإستماع لعروض عدد من مدراء الصحة للولايات بخصوص بعض التوجيهات والتعليمات التي اسديت لهم والمتعلقة بإستئناف مختلف النشاطات بطريقة تدريجية. وكذا عدد من المشاريع التي تم مباشرتها، جدد وزير الصحة التأكيد على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على غرار مركز واد تليلات بوهران. وكذا المركز الجاري إنجازه بولاية برج بوعريريج.