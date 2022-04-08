أرقام مبشرة بنهاية كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وفي بيان للوزارة فقد تم تسجيل، 3 مرضى متواجدون في العناية المركزة،فيما تم تسجيل 0 حالة تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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