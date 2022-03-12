أرقام مبشرة.. 19 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 265410 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6862 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 23 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 178031 حالة. بينما يتواجد 10 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 12ولاية سجلت أقل من 9 حالات 36 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

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الجزائر تُسجل تراجعا غير مسبوق لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265346 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6860، بعد تسجيل حالتي وفاة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 29 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177955. فيما يتواجد 13 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الثلاثاء 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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وزير الصحة: نأمل في أن يستمر المنحى التنازلي لكورونا إلى غاية القضاء عليها نهائيا

عقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين الماضي، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمعه بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ويأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير شكره لجميع عمال القطاع على المجهودات التي بذلوها منذ بداية جائحة كوفيد-16، معبّرا عن أمله في أن يستمر المنحى التنازلي المسجل في عدد الإصابات بالفيروس إلى غاية القضاء عليه نهائيا أو يتحول إلى مجرد إنفلونزا موسمية دون تعقيدات تذكر.

كما إستغل الوزير فرصة هذا اللقاء لنقل تقديرات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعمال القطاع خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الأحد 27 فيفري 2022.