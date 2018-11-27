أرقام متواضعة للحراس الجزائريين في الدوري السعودي !

سجل الحراس الجزائريون تراجعا كبيرا من حيث الأرقام والتصديات في الدوري السعودي بعد مرور 10 جولات من البطولة السعودية التي يحتل صدارتها الحارس العماني علي الجبسي بعد تلقيه 7 أهداف فقط.

وتعتمد الأرقام الخاصة بتقييم حراس المرمى على الأكثر حفاظاً على شباكهم حتى الجولة العاشرة:

علي الحبسي ( 4 مباريات )

محمد عواد ( 4 مباريات )

فاروق بن مصطفى ( 3 مباريات )

رايس مبولحي ( 3 مباريات )

زهير لعروبي ( مباراتين )

أما ميليك عسلة وعز الدين دوخه فهما الأقل حفاظاً على الشباك بواقع مباراة واحدة فقط لكل منهما.

أما عن الأهداف المتلقاة في شباك هؤلاء الحراس حتى الجولة العاشرة، فهي كالتالي:

علي الحبسي ( 7 أهداف ) في 10 مباريات

فاروق بن مصطفى ( 7 أهداف ) في 10 مباريات

محمد عواد ( 9 أهداف ) في 10 مباريات

رايس مبولحي ( 11 هدف ) في 8 مباريات

ميليك عسلة ( 16 هدف ) في 10 مباريات

زهير لعروبي ( 18 هدف ) في 10 مباريات

عز الدين دوخه ( 18 هدف ) في 9 مباريات

ويتضح من خلال هذه الأرقام أن هناك تطوراً ملحوظاً في مستوى الحارس التونسي فاروق بن مصطفى عن الموسم الماضي حيث يقدم أداء أفضل هذا العام، بخلاف الجزائري عز الدين دوخه الذي تراجع مستواه كثيراً هذا العام بعد أن كان مرشحاً لجائزة أفضل حارس الموسم الماضي.