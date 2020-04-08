أرقام “مثالية” لـ “محرز” مع “السيتي”

نشر موقع “هوسكورد” المختص بالإحصائيات أرقام نجم الخضر، “رياض محرز”، هذا الموسم مع فريقه “مانشستر سيتي”.

النجم الجزائري يساهم بهدف أو تمريرة حاسمة كل 82 دقيقة، كما أن معدل مراوغاته الناجحة هو 2.7 في 90 دقيقة.

محرز أيضا من اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى بمعدل 3.4 تسديدة في المباراة، كما أن لديه معدل 3 تمريرات مفتاحية في 90 دقيقة.

في نفس السياق، شارك “رياض” كأساسي مع “مانشستر سيتي” في الدوري الانجليزي في 15 مباراة، وكان من الأجدر من بيب غوارديولا أن يعتمد عليه في كل المباريات.

وجاء في ذات التقرير أن لدى محرز إمكانيات كبيرة تسمح له بتقديم الأفضل دائما في حالة الاعتماد عليه بنسبة 100%.