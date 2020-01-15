أرقام “محرز” تُبهر “الإنجليز” !

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يتألق خاصة بلغة الأرقام هذا الموسم مع الفريق السماوي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر “التويتر”: “محرز ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى”.

وأضاف: “منذ بداية موسم 2017/2018 سجل رياض 10 أهداف”.

يذكر أن محرز ساهم في تسجيل 44 هدفا منذ انضمامه لـ “مانشستر سيتي”، أين سجل 21 هدفا ومنح 23 تمريرة حاسمة.