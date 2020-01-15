أرقام “محرز” تُبهر “الإنجليز” !

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يتألق خاصة بلغة الأرقام هذا الموسم مع الفريق السماوي.
ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر “التويتر”: “محرز ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى”.
وأضاف: “منذ بداية موسم 2017/2018 سجل رياض 10 أهداف”.
يذكر أن محرز ساهم في تسجيل 44 هدفا منذ انضمامه لـ “مانشستر سيتي”، أين سجل 21 هدفا ومنح 23 تمريرة حاسمة.
رياض @Mahrez22 ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية موسم 2017-2018 بإجمالي 10 أهداف 🥅⚽️🚀
🔵 #السيتي pic.twitter.com/aMOdd3IV84
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 15, 2020
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