أرقام مخيفة لإدمان المخدرات في الجامعات والثانويات

كشف مختصون في مكافحة المخدرات خلال تدخلاتهم في أشغال الملتقى الوطني بعنوان “ظاهرة المخدرات التشخيص والوقاية والمكافحة ” المنعقد نهار الأمس وعلى مدار يومين بجامعة البويرة، أن نسبة الإدمان في الجامعات والثانويات تتراوح بين 15 و20 بالمائة، وأن ظاهرة المخدرات استفحلت في السنوات الأخيرة بدليل حجز أكثر من 5 ملايين قرص مع نهاية 2021 وحجز 1876 كلغ من مادة الهروين.

كما تم تسجيل 31 ألف قضية تتعلق بالمهلوسات والمخدرات عبر محاكم الوطن.

وتحدث الرائد في جهاز الدرك كسير محمد العامل بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية ببوشاوي مطولا حول تزايد ظاهرة تعاطي المهلوسات والمخدرات، مع التطرق إلى آليات اكتشاف ذات السموم سيما مع وجود مخبر متنقل للكشف عن كل أسرار المخدرات بمختلف أنواعها، ليضيف أن الظاهرة أصبحت جريمة عابرة للقارات والحدود.

من جهته، تحدثت ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بلعمري عن ضرورة إلغاء المادة 18_04 قصد إعادة تصنيف المهلوسات بما فيها البريقابلين سيما وان بعض القانونيين اثأروا اشكالية تتمثل في بعض الفراغات في قانون الإجراءات الجزائية.

للإشارة فقد تمت برمجة 38 مداخلة لدكاترة في القانون وأطباء نفسانيين ومختصين في علم الإجرام قدموا من 19 جامعة متواجدة عبر ولايات الوطن.

ومن المرتقب الخروج بجملة من التوصيات في اليوم الثاني، لكن بعض المتدخلين أكدوا على ضرورة تفعيل وتجسيد التوصيات، حتى لا تبقى حبرا على ورق على غرار الملتقيات الفارطة.

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ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على شابين يبلغان من العمر 22 و 34 عاما من أصل جزائري في فالنسيا. لقيامهما بتوريد مواد مخدرة لنزلاء مركز اعتقال الأجانب (CIE) عن طريق إلقاء عبوات من الشارع. وهم متهمون بارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات.

وقعت الأحداث بعد ظهر يوم الثلاثاء 3 ماي. حيث لاحظ جهاز الأمن التابع لـ CIE وآخر مصمم خصيصًا لهذه المشكلة، المشتبه بهما بالقرب من المركز.

وكان أحدهم يقوم بالمراقبة بينما ألقى آخر فوق أسوار السجن طردًا. وتحقق ضباط الشرطة المسؤولين عن الأمن في CIE ، من خلال الكاميرات الأمنية. من أن شخصًا ما قد ألقى طردًا من الخارج إلى الفناء. بعد المرور بين أيدي العديد من السجناء ، كان أحدهم قد احتفظ به في سرواله.

وبعد الإفراج، اقتاد رجال الشرطة النزلاء إلى غرفة في المركز لمعرفة مكان الطرد ومحتوياته. خلال التحقيق ، اكتشفوا أن أحدهم قد استخرج محتواه.

وعثر رجال الشرطة على الحشيش أحدهم بوزن 5.62 والثاني 4.80 جرام على التوالي. وكذلك غلاف يحتوي على 28 كبسولة بداخله.

وبعد استكمال التحقيقات ذات الصلة، ألقت الشرطة القبض على الرجلين بتهمة ارتكاب جريمة تهريب مخدرات. وقد مثل المعتقلون ولهم سجلات لدى الشرطة أمام المحكمة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها أحداث مماثلة. في ديسمبر الماضي. ألقى عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا باعتباره المتهم بارتكاب جريمة تهريب مخدرات. بعد إلقاء مادة مخدرة على نزلاء مركز فالنسيا CIE من الجدار المحيط بالمركز. في تلك المناسبة ، صادرت الشرطة أربعة جرامات من الكوكايين على ما يبدو ، وستة من الماريجوانا وسبع كبسولات.

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ألقت عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية، القبض على جزائري يبلغ من العمر 17 عاما في ألمريا. قاد زورقا من الساحل الجزائري وعلى متنه 11 مواطنا سوريا. وقالت الشرطة الاسبانية في بيان إن القارب الليفي الذي يبلغ طوله ستة أمتار. تم اعتراضه عند الإحداثيين 36 43.9 شمالا و 002 01.5 غربا. وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن المهاجرين غادروا سوريا في ديسمبر من العام الماضي. مرورا بليبيا للوصول إلى الجزائر، حيث ظلوا في مأوى لمدة 20 يومًا في منزل، بانتظار عبورهم البحري. في هذه الرحلة ، كان على كل منهم دفع ما يعادل 5000 أورو، وغادر أخيرًا مساء 24 أفريل من شاطئ عين الترك في الجزائر. وأثناء عبور البحر، يُزعم أن المعتقل هو المسؤول الوحيد عن إدارة أنظمة الملاحة والتوجيه في القارب. فضلاً عن تزويد المحرك بالوقود وإخراج المياه التي كانت تدخل. ووضع المعتقل تحت تصرف نيابة الأحداث المتهم بارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب. الواردة في المادة 318 مكرر من قانون العقوبات الاسباني.