أرقام مخيفة لضحايا حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 61 شخصا حتفهم وأصيب 1831 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1422 حادث مرور، سجل خلال الفترة الممتدة من الـ 31 جويلية إلى الـ6 أوت الجاري عبر مختلف مناطق الوطن.
و حسبما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الاربعاء، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية مستغانم بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 82 آخرين على إثر 63 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 1875 حريقا منها منزلية وصناعية، وكذا حرائق مختلفـة أهمها بولاية الجزائر، حيث سجل بها 168 حريقا.
وبخصوص العمليات المختلفة، فقد قام عناصر الحماية المدنية، خلال نفس الفترة،
بتغطية 4640 عملية إسعاف وإنقاذ لفائدة 571 شخصا في خطر.
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هلاك 18 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
كما لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 491 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور، بعدد من ولايات الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وحسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها، فإن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين قزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح.
وهذا على إثر انحراف سيارة نفعية وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 1، بالإضافة الى وفاة 4 أشخاص.
وإصابة شخص بجروح في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 6 ببلدية سيدي احمد، دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.
كما انتشلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، جثث 7 أشخاص توفوا غرقا، 6 منهم بشواطئ البحر وآخر بمجمع مائي، بكل من الجزائر، تيبازة، سكيكدة، الطارف، مستغانم وغليزان.
من جهة أخرى، قامت ذات المصالح بإخماد حريقين بكل من ورقلة وتيميمون دون تسجيل ضحايا.
وحسب ذات المصدر، فقد مكن تدخل الاسعافات من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.
وفاة 41 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
كما لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 1974 آخرون بجروخ في حوادث مرور، سجلت بعدة مناطق من الوطن خلال الأسبوع الأخير.
و حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية. فإن أثقل حصيلة سجلت خلال هذه الفترة كانت بولاية الجزائر.
حيث توفي 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 174 آخرون تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 158 حادث مرور.
الى جانب ذالك، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3172 تدخل سمح بإخماد 2347 حريقا منها حرائق منزلية وصناعية أهمها بولاية الجزائر حيث سجلت 182 تدخلا.
وفاة 24 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال يومين
كما لقي 14 شخصا حتفهم، إثر تعرضهم للغرق، على مستوى عدة شواطئ ومجمعات مائية، خلال الـ48 ساعة الماضية.
ويتعلق بـ9 أشخاص لقوا حتفهم غرقا في البحر و 5 آخرين توفوا في مجمعات مائية بعدة مناطق من الوطن.
كما توفي 10 أشخاص آخرين في حوادث مرور وقعت بعدة ولايات، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.
ولقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 536 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور
سجلت بمناطق متفرقة من الوطن، حسب ذات البيان.