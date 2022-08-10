أرقام مخيفة لضحايا حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 61 شخصا حتفهم وأصيب 1831 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1422 حادث مرور، سجل خلال الفترة الممتدة من الـ 31 جويلية إلى الـ6 أوت الجاري عبر مختلف مناطق الوطن.

و حسبما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الاربعاء، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية مستغانم بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 82 آخرين على إثر 63 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 1875 حريقا منها منزلية وصناعية، وكذا حرائق مختلفـة أهمها بولاية الجزائر، حيث سجل بها 168 حريقا.

وبخصوص العمليات المختلفة، فقد قام عناصر الحماية المدنية، خلال نفس الفترة،

بتغطية 4640 عملية إسعاف وإنقاذ لفائدة 571 شخصا في خطر.

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