أرقام مرعبة عن انتشار جدري القردة

تم تسجيل عدد أكبر من حالات الإصابة بـ”جدري القرود” منذ بداية عام 2024 في القارة الإفريقية. مقارنة بعام 2023 بأكمله (14838)، وفقا لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتم تأكيد 3,101 حالة، و15,636 حالة مشبوهة، وتم الإبلاغ عن 541 حالة وفاة.

وفي المجمل، تم تسجيل 18737 حالة مشتبه فيها أو مؤكدة للإصابة بفيروس الجدري منذ بداية العام في أفريقيا. بما في ذلك 1200 حالة في أسبوع واحد. حسبما ذكر مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا في 17 أوت.

ويحدد هذا العدد أنه تم إدراج العديد من متغيرات الفيروس. ويضيف أن هناك 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة مشتبه بها. و541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة. بشكل رئيسي في وسط أفريقيا.

وسط أفريقيا كمركز الزلزال

وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركز الوباء، جميع الحالات المسجلة تقريبا مع 16800 حالة مشتبه فيها أو مؤكدة.

وتم تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة منذ بداية عام 2024.

وسجلت 26 مقاطعة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة حالات إصابة.

وسجلت بوروندي، 173 حالة (39 مؤكدة و134 مشتبهًا بها). زيادة 75% خلال أسبوع واحد.

اكتشاف متغيرات جديدة

وتواجه أفريقيا انتشار سلالة جديدة من الفيروس، اكتُشفت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر 2023. وأطلق عليها اسم “clade 1b”، وهي أكثر فتكاً وأكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة.

ويتسبب في ظهور طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم. في حين كانت السلالات السابقة تتميز بطفح جلدي وآفات موضعية، على الفم أو الوجه أو الأعضاء التناسلية.

وتم اكتشاف الجدري لأول مرة في البشر في عام 1970 في ما يعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا). مع انتشار النوع الفرعي 1 (النوع الجديد منه عبارة عن طفرة).

الحالات الأولى خارج القارة الأفريقية

كما تم تسجيل أولى حالات الإصابة بالجدري خارج أفريقيا هذا الأسبوع، في السويد وباكستان.

وتستجيب السلطات الصحية لحالة الطوارئ. وأعلن مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا يوم الثلاثاء “حالة طوارئ للصحة العامة”. وهو أعلى مستوى تأهب لها.

وأعقبت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى إنذار.