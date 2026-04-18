أرقام مقلقة.. عمورة يعاني قبل 54 يوماً من المونديال

واصل المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، صيامه عن تسجيل الأهداف، بمناسبة لقاء اليوم السبت، بين ناديه فولسبورغ والمضيف يونيون برلين.

وشارك مهاجم “الخضر” أساسيا، كعادته في اللقاء المندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من “البوندسليغا” الألمانية. قبل أن يقرر مدرب فولسبورغ، ديتر هيكينغ، استبداله بحلول الدقيقة الـ 71 من المواجهة التي حسمها ناديه بنتيجة 1-2.

وقدّم عمورة، أداءً باهتا طيلة تواجده فوق أرضية الميدان، وتحصل على تقييم 6.4 من طرف موقع “سوفاسكور” و6.6 من قبل موقع “هوسكورد” المختصان في الأرقام والأحصائيات.

وعجز خريج مدرسة وفاق سطيف، عن تسجيل الأهداف للمباراة الـ 8 على التوالي مع ناديه الألماني. حيث يعود آخر هدف له، إلى الـ 15 فيفري الماضي، في مرمى لايبزيغ، ضمن الجولة الـ 22 من “البوندسليغا”.

ويعيش مهاجم “الخضر” فترة فراغ رهيبة، لم يعتد عليها سواء مع ناديه أو المنتخب. حيث اكتفى بصناعة هدفين ومن دون التسجيل في آخر 7 لقاءات مع التشكيلة الوطنية باحتساب “كان 2025”.

أما مع ناديه فولسبورغ الألماني، فقد سجل هدفين وصنع واحدا، في آخر 13 مشاركة على التوالي. منذ انتهاء التزاماته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، وهي الوضعية التي تبدو مقلقة قبل 54 يوماَ عن انطلاق مونديال 2026.