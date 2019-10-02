أرقام مميزة لـ “محرز” في دوري الأبطال !

الرياضة
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أرقام مميزة لـ “محرز” في دوري الأبطال !
بقلم أمير بهلول

يواصل النجم الجزائري “رياض محرز” التألق مع “مانشستر سيتي” هذا الموسم، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

فإذا لم يسجل “رياض محرز” في المباراة فسيكون ممرر حاسم، وهذا ما حدث في مباراة أمس الثلاثاء أمام “دينامو زغرب”.

وبالرغم من صعوبة المواجهة وعدم تركيز اللعب على الجهة اليمنى إلا أنه نال ثاني أحسن تنقيط في المباراة.

وبلغة الأرقام فإن “محرز” لعب 8 مباريات مع “السيتي” في دوري الأبطال وساهم في تسجيل 8 أهداف (سجل هدفين و منح زملائه 6 تمريرات حاسمة).


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