أرقام مميزة لـ “محرز” في دوري الأبطال !

فإذا لم يسجل “رياض محرز” في المباراة فسيكون ممرر حاسم، وهذا ما حدث في مباراة أمس الثلاثاء أمام “دينامو زغرب”.

وبالرغم من صعوبة المواجهة وعدم تركيز اللعب على الجهة اليمنى إلا أنه نال ثاني أحسن تنقيط في المباراة.

وبلغة الأرقام فإن “محرز” لعب 8 مباريات مع “السيتي” في دوري الأبطال وساهم في تسجيل 8 أهداف (سجل هدفين و منح زملائه 6 تمريرات حاسمة).

Riyad Mahrez has been directly involved in eight goals in eight Champions League appearances for Man City:

⚽️ 2 goals

🅰️ 6 assists

He just loves playing in this competition. 💫 pic.twitter.com/e0U0HJh169

