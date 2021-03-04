أرقام مميزة لـ “محرز” مع السيتي !

نشرت مختلف المواقع الرياضية الإنجليزية، أرقام مميزة للنجم الجزائري “رياض محرز” مع فريقه “مانشستر سيتي“.

ففي 38 مباراة شارك فيها “محرز” كأساسي رفقة “السيتي” في ملعب الإتحاد ساهم في تسجيل 30 هدف

فقد سجل 15 هدف ومنح زملائه 15 تمريرة حاسمة وهو ما يؤكد فعالية النجم الجزائري.

وفي آخر 4 مباريات نجح محرز في تسجيل هدفين والقيام بـ 3 تمريرات حاسمة أمام كل من “إيفرتون، أرسنال، وست هام وولفرهامبتون”.

أهداف “رياض” وتمريراته الحاسمة الأخيرة جعلت “مانشستر سيتي” يبتعد بفارق 14 نقطة عن صاحب الوصافة “مانشستر يونايتد”.