كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية. عن أرقام مهولة للمضاربة غير المشروعة تم تسجيبها إلى غاية 22 مارس.

وحسب الأرقام التي قدمها وزير التجارة، فقد تم إلة غاية 22 مارس تسجيل 32 ألف و130 تدخل. مكن مصالح الرقابة من تسجيل 48 جنحة وتحرير 48 محضر متابعة قضائية.

بالاضافة الى ذلك، قامت مصالح الرقابة بحجز 690 طن من المواد الغذائية بقيمة إجمالية، تقدر بـ 173 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالتدخلات الميدانية فقد تم تسجيل 25 الف و92 تدخل لدى التجارة بالتجزئة. التجارة بالجملة 5902 تدخل. الإنتاج بـ 838 تدخل. محلات المستوردين 298 تدخل للمراقية اليومية.

وتتعلق المنتوجات موضوع المضاربة في الزيت 95 ألف لتر، الحليب 7888 لتر، السكر 11 طن، الخضر والفواكه أرقام مهولة.