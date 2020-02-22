أرقام مُذهلة لمحرز ضد ليستر سيتي

حقق النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أرقاما رائعة في مواجهة فريقه “مانشستر سيتي” ضد “ليستر سيتي” أمسية اليوم السبت.

قائد المنتخب الوطني الجزائري الذي أُختير أفضل لاعب في المواجهة التي احتضنها ملعب “كينغ باوور” رد بطريقته على مدربه “بيب غوارديولا”.

“محرز” قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الوحيد كما صنع 5 فرص سانحة للتهديف لزملائه خلال مواجهة الثعالب.

الساحر الجزائري وصل لتمريرته الحاسمة الثامنة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم ليكون بذلك ثاني أفضل مُمرر حاسم في السيتي خلف دي بروين.