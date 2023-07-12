أرقام مُقلقة.. هلاك 333 شخصاً في حوادث المرور خلال 72 يوما!

لقي 333 شخصاً حتفهم، وأصيب 12717 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث المرور، منذ بداية شهر ماي المنصرم، أي خلال الـ72 يوماً الأخيرة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المتحدث باسم المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم الأول يوسف عبدات، عرفت ذات الفترة وقع 11542 حادث مرور على المستوى الوطني.

وأرجع عبدات، أسباب هذه الحوادث إلى “السرعة والمناورات الخطيرة وكذا السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض. لاسيما من فئة الشباب في مواسم الأعراس، والتي تتسبب في العديد من الحوادث”.

وأضاف أنّ عدم التزام أصحاب الدراجات النارية بالإجراءات الوقائية الخاصة، لاسيما ارتداء الخوذة. وقيامهم بمناورات خطيرة على مستوى الطرق السريعة والطرق التي تكثر فيها حركة السير. تعدّ أيضاً من بين الاسباب المؤدية الى وقوع حوادث المرور.

وأشار عبدات إلى أنّه رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية مع شركائها، فإن الأرقام المسجلة تبقى “مقلقة”. خصوصاً خلال موسم الاصطياف.

وجدد الملازم الأول، دعوته الى المواطنين من أجل التحلي بروح المسؤولية وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة لتفادي حوادث المرور.