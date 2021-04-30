أرقام مُميزة لفرحات هذا الموسم في الدوري الفرنسي

يصنع النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات الحدث داخل أروقة فريقه نيم أولمبيك هذا الموسم بفضل تألقه الكبير في الدوري الفرنسي.

“زينو” يبصم على أرقاما مُميزة حيث خاض 30 مُباراة في الليغ 1 كما سجل 5 أهداف وبصم على 8 تمريرات حاسمة كاملة.

الدولي الجزائري يُعتبر رابع أفضل مُمرر حاسم في الدوري الفرنسي هذا الموسم مُتفوقا على نجوم عديدة تلعب في فرق كبيرة.

لاعب إتحاد العاصمة السابق ساهم بشكل مباشر في 39 بالمائة من أهداف فريقه نيم أولمبيك هذا الموسم.