أرقام مُميزة لفرحات هذا الموسم في الدوري الفرنسي

يصنع النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات الحدث داخل أروقة فريقه نيم أولمبيك هذا الموسم بفضل تألقه الكبير في الدوري الفرنسي.
“زينو” يبصم على أرقاما مُميزة حيث خاض 30 مُباراة في الليغ 1 كما سجل 5 أهداف وبصم على 8 تمريرات حاسمة كاملة.
الدولي الجزائري يُعتبر رابع أفضل مُمرر حاسم في الدوري الفرنسي هذا الموسم مُتفوقا على نجوم عديدة تلعب في فرق كبيرة.
لاعب إتحاد العاصمة السابق ساهم بشكل مباشر في 39 بالمائة من أهداف فريقه نيم أولمبيك هذا الموسم.
🇩🇿 Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique) cette saison en Ligue 1:
👤 30 matchs
⚽️ 5 buts
🎯 8 passes décisives
L’international algérien est le quatrième meilleur passeur du championnat et il est directement impliqué sur 39% des buts marqués par Nîmes cette saison ! #TeamDZ pic.twitter.com/HZckVBKHNU
— DZfoot (@DZfoot) April 30, 2021
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