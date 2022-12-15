قناة النهار أرقام وهمية تجعل مجهولون مشاهير عبر الإنستغرام بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2022 - 22:46 the weekend show شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/H5Hz5 اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يؤثر تدخل الجد والجدة في تربية أحفادهم .. قناة النهار 08 ديسمبر "الوزير الأول :"أوجّه نداء للشباب المُبتكر للمساهمة في إنتاج محتويات رقمية وطنية نوعية قناة النهار 07 ديسمبر مفيدة عداس: معظم من يملكون مليون في حسباتهم في مواقع التواصل يشترون المتابعين قناة النهار 15 ديسمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر زرواطي : قرباج ماكانش يمشي بالتيلفون كيما وحدوخرين قناة النهار 06 ديسمبر أفرشة محلية قديمة تنافس المنتجات المستوردة.. "كوفيرطة النمر" الاشهر قناة النهار 28 نوفمبر مجتمع: شفرة حلاقة تدخل أيوب كابوس "السيدا" قناة النهار 01 ديسمبر قسنطينة : تشييع جثمان جنازة المجاهد العميد المتقاعد "محمد بتشين" بمقبرة الشهداء قناة النهار 30 نوفمبر رئيس الجمهورية : التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبتكار أولوية ملحّة لمعالجة إشكالية التشغيل قناة النهار 05 ديسمبر تساؤلات: ثمار الرئيس تبون تتحقق كواقع ملموس في عامها الثالث قناة النهار 14 ديسمبر