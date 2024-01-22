أرقام و إحصائيات “الكان” بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات

إختُتمت أمس الأحد، فعاليات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وتم تسجيل العديد من الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه البطولة والتي كانت على النحو التالي: