أرقام و إحصائيات “الكان” بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات
بقلم فيصل زيان بوزيان
إختُتمت أمس الأحد، فعاليات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.
وتم تسجيل العديد من الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه البطولة والتي كانت على النحو التالي:
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- تم تسجيل 65 هدفا لحد الآن في الجولتين الأولى والثانية أي 24 مباراة
- تم إخراج 75 بطاقة صفراء منتخب بوركينا فاسو أكثر المنتخبات تلقيا للبطاقات الصفراء بـ8 بطاقات
- تم إشهار 4 بطاقات حمراء في المنافسة لحد الآن
- تم إحتساب 7 ضربات جزاء إثنتين منها ضد المنتخب الوطني
- سجل المنتخب السنغالي أكثر أهداف لحد الآن برصيد 6 أهداف لحد الآن
- منتخب غينيا بيساو أكثر المنتخبات تلقيا للأهداف بـ 6 أهداف في مرماه
- منتخب نيجيريا أكثر المنتخبات صنعا للفرص السانحة للتسجيل بـ9 فرص
- أكثر المنتخبات تسديدا على المرمى: الكونغو الديمقراطية 35 تسديدة، مصر 32 تسديدة، الجزائر 30 تسديدة
- المنتخب الوطني الجزائري صاحب أكبر معدل استحواذ بنسبة 65%
- المنتخب الإيفواري صاحب أكبر عدد من التمريرات الناجحة في البطولة لحد الآن برصيد 866 تمريرة
- المنتخب الوطني الجزائري الأكثر حصولا على الركنيات بـ 18 ركنية
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