أرملة شابة.. قلبي المفعم بالمشاعر يكاد ينفجر

شعرت وكأن حياتي انتهت وإن البيت أصيب بالشلل، تعرضت لأزمات نفسية، ولم أتقبل الواقع.

تناسيت أن هذا الانهيار الذي أصابني بعد وفاة زوجي، وحدي من سأدفع ثمنه من صحتي.

وقبل ذلك غضب الله علي إذا لم أكن راضية بالقضاء والقدر.

استجمعت قوتي، وأعدت حساباتي وخلصت إلى نتيجة أنه يجب علي الاستمرار والزواج من أجل العفة والستر.

هذا ما تفضلت به صاحبة العرض، وهي أرملة من دون أولاد، من ولاية أم البواقي، تبلغ من العمر 29 سنة، مقبولة الشكل وطويلة القامة أنيقة وجذابة.

تناشد رجلا طيبا تبدأ معه المشوار وتفضل أن يكون من إحدى مدن الشرق الجزائري، العاصمة أو ضواحيها.

يكون عمره ما بين 30 و40 سنة، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا بطفل واحد على الأكثر.

لديه مصدر رزق ثابت يكفل لها الحياة الكريمة تعده بالإحسان وتنتظر منها المعاملة بالمثل.

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