أرملة عشرينية تقبل التعدد ولا تهمها الولاية

شاوية أصيلة، على قدر كبير من الجمال والرفعة، حلوة و”مسرارة” بشهادة كل من يعرفني، في الـ 29 من العمر، كتب عليّ القدر أن أكون أرملة وأنا في سن صغير، لم أقابل ما ألمّ بي إلا بالرضا والقبول بما كتبه الله لي، مؤمنة بأن جزاء الصبر السلوان والجبر.

أريد من كل قلبي أن أبدأ من جديد مع إنسان جميل الأخلاق، حليم وجاد، يرأب الصدع الذي ألمّ بقلبي والشرخ الذي أصاب كياني، أريد أن أمضي قدما نحو الأمل والرقي في الحياة، فأنا امرأة لا ينقصها شيء، أعمل ولي من الاستقلالية ما يكفل لي أن أدير حياتي بكثير من التدبّر.

لست أشترط في من سيدقّ باب قلبي إلا أن يتسّم بالوفاء والجدية، لا أشترط الولاية، كما أقبل أن أرتبط برجل مطلق أو أرمل بأولاد، ولا أجد مانعا في التعدد مع متقٍ يسمو بي وأسمو به، كل ما أريده أن يكون من سيمنحني الأمل والسعادة موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص، سنه لا يتجاوز 45 عاما.

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