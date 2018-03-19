أرملة وحيدة..يلزمني شريك أشق معه الطريق

لمياء من ولاية المدية، تبلغ من العمر 29 سنة، أرملة أم لطفلة، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، بيضاء البشرة و متوسطة القامة، تعاني من الوحدة القاتلة والروتين اليومي بسبب الفراغ الذي خلفه زوجها رجمه الله.

لهذا السبب فإنها تسعى من أجل إكمال المشوار مع رجل شهم يعينها على الثبات والاستقرار، تفضل أنّ يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

سنه يتراوح ما بين 32 الى 49 عاما، تفضل أنّ يكون أرملا بأولاد، تعده بالوفاء والهناء.

للتواصل مع لمياء ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي للمياء:200

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