أرمل أب لطفل ينتظرك يا رفيقة العمر

محمد من ولاية الشلف، يبلغ من العمر 43 سنة، أرمل أب لطفل في الثامنة من عمره.

يعمل في مجال التجارة ويملك مسكنا خاصا، طويل القامة وخمري البشرة وأنيق، يرغب في الزواج وإتمام نصف دينه بعدما توفيت شريكة حياته.

يتمنى أن تكون كريمة وحنون، متفهمة وصالحة تعينه على تربية ابنه وتسانده على أمور الحياة في السراء والضراء.

يقبلها من أية منطقة في التراب الوطني، سنها لا يتجاوز 35 عاما، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالهناء والوفاء وعيش السعداء.

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الرقم السري : 131535

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