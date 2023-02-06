أرمل بدون أولاد يتمنى إمرأة صادقة تجعله يحيا الإستقرار والسعادة

الرقم السري :

138165

سطايفي أصيل سيمنحك الكل التقدير

من سطيف العالي،سنحط الرحال لنكون قبس الأمل الذي ينير حياة أحد قرائنا الأوفياء الذي عول على منبرنا. نور الدين صاحب ال53 عاما، رجل أرمل بدون أولاد، بنبرة كلها حزن وتفاؤل توسم خيرا في بنات وطننا الحبيب. ممن سيمكن لواحدة منهن أن تجعله يحيا الإستقرار والسعادة التي لطالما ناشدها. سعادة تعكس طيبته وروحه الجميلة التي تبحث عن مؤنس ورفيق.

نور الدين عامل حر، لديه سكن خاص، سكن لا تنقصه سوى إمرأة صادقة محترمة تشد أزره وتكون سنده. لا شرط لصاحب إعلاننا هذا سوى أن تكون من تعول على زرع الأمل في قلبه من ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138166

من تريد الإستقرار إلى جانب أرمل وهراني صادق؟

من عروس الغرب الجزائري وهران حيث تواصل معنا رجل في ال55من عمره. توسّم في منبرنا كل الخير ولم يجد بدا إلا أن يكون سباقا لإظهار نيته في الإرتباط. بعد أن إستبدّ به اليأس والقنوط. هو أيضا أرمل وحيد بدون أولاد، ولديه سكن خاص وهو موظف مستقر. يريد أن يحيي الإستقرار وكسر الروتين الذي في حياته مع إنسانة تكون أهلا لما يتمناه.

يريد صاحب ثاني محطة لنا في هذا المنبر الجميل الذي أعطى أكله وجاء بنتائج جيدة. أن يبني حياته من جديد إلى جانب امرأة تقدر الحياة الزوجية، وتكون لقلبه مؤنسا، إنسانة متفهمة وحنونة تحس به. وتضع يدها على جرحه، يقبلها مطلقة أو أرملة، لا يتعدى سنها 50 سنة. وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، وحبذا لو كانت عاملة يكمل معها المشوار وتعمر له الدار.

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