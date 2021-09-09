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آدم وحواء

أرمل بدون أولاد يناشد الرأي والسداد

بقلم النهار أونلاين
أرمل بدون أولاد يناشد الرأي والسداد
أرمل
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لخضر من وهران أول محطة نبدأ بها هذا الركن، رجل مضى من عمره 55 سنة ، أرمل وحيد بدون أولاد ، ولديه سكن خاص ، يعمل كطباخ  ، مقبول شكل وحنون، رجل إتّعض من تجربته الأولى وإعتبر أكبر العبرة .

يريد لخضر أن يستقر ويبني حياته من جديد مع أنثى تحترم قلبه قبل عقله، إنسانة متفهمة وحنونة تحس به، وتضع يدها على جرحه ، يقبلها مطلقة  أو أرملة بدون أولاد ، لا تتعدى 50 سنة وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري ، وحبذا لو كانت عاملة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135530

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=983396
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