أرمل بدون أولاد يناشد الرأي والسداد

لخضر من وهران أول محطة نبدأ بها هذا الركن، رجل مضى من عمره 55 سنة ، أرمل وحيد بدون أولاد ، ولديه سكن خاص ، يعمل كطباخ ، مقبول شكل وحنون، رجل إتّعض من تجربته الأولى وإعتبر أكبر العبرة .

يريد لخضر أن يستقر ويبني حياته من جديد مع أنثى تحترم قلبه قبل عقله، إنسانة متفهمة وحنونة تحس به، وتضع يدها على جرحه ، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ، لا تتعدى 50 سنة وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري ، وحبذا لو كانت عاملة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135530