أرمل خمسيني يبحث عن صدر حنون لأولاده

أحمد الله لأنه سخر لي السبل. حتى أضمد جرحي الذي لم أحسبه سيندمل. هو حالي مع أبنائي فلذات كبدي. الذين ليس لهم بعد الله سواي. بعد أن رحلت زوجتي. إلى الرفيق الأعلى وخلفتهم حيارى منكسرين. من بوسعه أن يحس باليتيم؟ من بإمكانه أن يرى دمعة من فارقته أمه ولا يهتز وجدانه؟

صدقوني ومن خلال هذا المنبر، فلا يكاد يمر يوم عليّ من دون أن أضرب الأخماس بالأسداس وأتمعن في التفكير في مصير أبنائي وهم يرون أترابهم وأقرانهم بين أحضان أمهاتهم يحيون الدلال والحنان. لو لم يكن الأمر في سبيلهم، لما تجرأت لأتقدم بطلبي هذا، إلا أنّ توسمي الخير في بنات بلدي هو من جعلني أتماسك وأتشجع.

أنا عمار من سطيف، في الخريف الـ 54 من عمري، متقاعد من مؤسسة عمومية وأنا أمارس سياقة شاحنة حتى أضمن حياة مستقرة من الناحية المادية لأبنائي الذين أظنهم يحتاجون أكثر ما يحتاجونه صدر حنون يحتويهم ويدفئهم. لن أخجل أو أبالغ إن قلت أن أكثر ما أتمناه أن أجد إمرأة حنونة لأبنائي تعطف عليهم وتمنحهم الحب والأمان، إمرأة أريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين 44و50سنة، أقبلها مطلقة او أرملة ببنت أعاهدها أمام الله أنني سأكون لها نعم الأب، شرطي أن تكون من سأتوجها ملكة على عرش قلبي ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135639

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