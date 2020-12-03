أرمل في السبعين يريدك خير معين.. أنيري دربي بوجودك ولا تحرميني السعادة

لا يبقى للرجل حين يحس بالوحدة إلا الروتين الذي لا يتركه وشأنه، فلا هو قادر على الإستقرار ولا هو يجرأ على التقدم نحو الأمام.

حياة مليئة بالروتين والرتابة، ذكريات تخنق صاحبها وتجعله قاب قوسين أو أدنى من يغرف من السعادة ما يلزمه حتى يكون لحياته طعم أو معنى.

هذا تحديدا ما جعل صاحب عرضنا لهذا اليوم يدق أبواب الأثير ، عله يجد في سنه هذا من بوسعها أن تخفف عليه من وطأة ما ألمّ به بعد أن توفيّت زوجته، واستقلّ أبناؤه بحياتهم بعيدا عنه.

رجل من قسنطينة، يبلغ من العمر77سنة، متقاعد ولديه بيت كبير بات من الظلام موحشا خاليا على عروشه، ينوي البدء من جديد مع إمرأة تبتغي الحلال، وتؤمن بأن تكون مسك الختام ورفيق الدرب على الدوام .

شرطه أن تكون مناسبة له في السن، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ماكثة في البيت أو متقاعدة تخدمه وتقوده إلى عالم أفضل.من جهته، يعد صاحب إعلاننا بالوفاء والتقدير وكل الرضا.

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الرقم السري: 133592

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