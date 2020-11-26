أرمل في الستين يناشد زوجة صالحة تقر بها العين

بعد وفاة زوجتي رحمها الله، أنا أحاول أن أقف على رجلاي مع زوجة صالحة لأمارس حياتي بصفة عادية.

الحقيقة لم يكن الأمر بالسهل عليّ خاصة وأنها تركت لي بنت راعيت ظروفها فلم أتزوج من أخرى مخافة أن تلحق بها الأذى وتضرها أو توجعها.

مضت السنون والأعوام وكبرت ابنتي وجاءني من يطلبها للحلال، فارتأيت أن أجعلها تتذوق من الاستقرار ما حرمت منه، فمهما بذلت من جهد لن يكون لي معها ما تقدمه الأم للأبناء من حب واحتواء.

وجدت نفسي وحيدا بعد أن استقرت ابنتي في بيتها، وبات لزاما عليّ أن أجد لي من تعينني في سني هذا على الطاعات والعبادات، فأحيا معها على الثباث، ولن يفرقنا إلا الممات.

أنا من العاصمة، وأبلغ من العمر 63 سنة، متقاعد ولي بيت خاص، أريد أن يكون لي بداية جديدة مع امرأة تنحدر من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 55 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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