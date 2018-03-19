أرمل مستعد للزواج ليتحرر من الحزن ويحصل الابتهاج

أحمد من ولاية قسنطينة، يبلغ من العمر 45 سنة، موظف إداري في مؤسسة عمومية، أرمل من دون أولاد، يملك مسكنا خاصا، يرغب في الزواج بما يرضي الله.
مع امرأة تفهمه وتقدره، سنها يتراوح ما بين 30 إلى 40 عاما، ولا يمانع إنّ كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، من إحدى مدن الشرق الجزائري، يعدها بالسكينة والطمأنينة.
للتواصل مع أحمد ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802
الرقم السّرّي لأحمد :500
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