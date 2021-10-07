أرمل من الغرب يريدها طيبة القلب

حزن كبير يعتري قلبي. كيف لا وقد فقدت من كانت الصدر الحنون والأم والرفيقة في حادث مروّع. لا تزال التفاصيل عالقة بذهني. وسنة كاملة لم أتمكن من خلالها من نسيان ما ألأمّ بأسرتي الصغيرة. ولعل ما يقتلني في اليوم ألف مرة نظرات إبنتي التي لم أتمكن من رعايتها. لقلة خبرتي في رعاية الأطفال ولأنني لم أشأ حرمان أهل زوجتي المرحومة منها. لكن في قرارة نفسي أريد أن يكون لي شمل ملتمّ في بيتي حتى أحيا الإستقرار. أي نعم رضيت بقضاء الله وقدره، لكنني أحلم بأن أجد طريق السعادة لا محالة.

أنا عباس من وهران، شاب في الـ 39 من عمري، عمر لا أريده أن يتحول إلى أسى، فمن حقي أن احظي بزوجة أسكن إليها وتسكن إليّ، زوجة صالحة تحتضن إبنتي وتغمرها بالحنان والحب. أناشد كل من تقرأ ندائي، وترى بأنها كفؤ لهذه المهمة أن تتواصل مع المرشدات في مركز الأثير حتى تمنحنك رقمي، فأنا جاد والله شاهد على ما أقول.

لا يهمني إن كنت عاملة أو ماكثة في البيت، فالأهم عندي أن يكون لديك من الحنكة ما يجعلك توفقين بين المسؤوليات والأولويات. سواء أكنت من ولايات الغرب أو الوسط، سنك لا يتعدى 40ربيعا، فأنا هنا لأضع يدي في يديك لنكمل معا المشوار ونبني حياتنا بما يليق بنا وما نتمناه.

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