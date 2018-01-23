 أرمل من صفوف الدرك يبحث عن شريكة العمر

نور الدين من ولاية قالمة، رجل ناضج ورزين، أرمل أب لطفلة تحت وصايته، يبلغ من العمر 50 سنة.

متقاعد من الدرك الوطني ويملك مسكنا خاصا، يرغب في الارتباط والتجديد مع إمرأة مسؤولة وكريمة.

تعينه على العفة والستر، من إحدى مدن الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 50 عاما.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بأولاد، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان.

للتواصل مع “نور الدين”، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي لنور الدين:300

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