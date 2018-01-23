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 أرمل من صفوف الدرك يبحث عن شريكة العمر

باب الفرج
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 أرمل من صفوف الدرك يبحث عن شريكة العمر
بقلم النهار أون لاين

نور الدين من ولاية  قالمة، رجل ناضج ورزين، أرمل أب لطفلة تحت وصايته، يبلغ من العمر 50 سنة.

متقاعد من الدرك الوطني ويملك مسكنا خاصا، يرغب في الارتباط والتجديد مع إمرأة مسؤولة وكريمة.

تعينه على العفة والستر، من إحدى مدن الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 50 عاما.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بأولاد، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان.

للتواصل مع “نور الدين”، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام :  3800/3801/3802

الرقم السّرّي لنور الدين:300

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى  درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر….

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