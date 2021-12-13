على غرار ركن جواهر من الشرق يبحثن عن النصيب والأمل. ها نحن اليوم نفتح الأبواب لرجال من ولايات شرق بلدنا الحبيب. حتى تكون لهم هم الأخرون فرصة للظفر برفيقة العمر وشريكة الحياة. إعلاناتنا لكل من وثق فينا وأمننا على مواصفات وشروط. نتمنى أن يجد من خلالها كل منكم ضالته بإذن الله وفي أقرب الأجال.

الرقم السري :

136134

شاوي أصيل يريدها واعية وجادة

المتنفس الوحيد الذي أحيا من أجله وله أن الله سيسعفني بما أنا جدير به. فهو سبحانه وتعالى يعلم حسن نيتي وطيبتي التي لن تذهب هباءا منثورا. كيف لا وأنا لا أريد سوى تحقيق حلم الأبوة. والعيش إلى جانب أبناء من صلبي يحملون إسمي ويعلون رايتي.

أنا رجل من باتنة، شاوي حر في الـ54 من عمري، مطلق و للأسف ليس لي أبناء. اشغل منصبا مرموقا و محترما في شركة عمومية و لي مسكن خاص مريح به كل متطلبات الحياة الرغدة.

أملي أن يربطني القدر بمن تكون سببا في بث السعادة في حياتي، أريد زوجة صالحة من ولايات الشرق او الوسط. سنها مناسب لسني، تكفل لي الإحسان والتقدير، لا يهمني ان كانت عاملة أو ماكثة في البيت. كما اقبلها مطلقة أو أرملة بولدين ولي اليها كل الإحترام والتبجيل.

الرقم السري :

136135

أرمل وحيد يريد أن يحيا الأمل من جديد

أحمد الله كثيرا على أنه دلني على باب الفرج المتمثلة في منبر صفحة أدم وحواء. هذه الصفحة التي أعتبرها خلاصا لي من وحدة تمزق أشلاء قلبي بعد وفاة رفيقة دربي التي تركتني رهينة لأحزان الماضي. ولأن الفرصة سنحت لي فإسمحولي أن أعيد الروح لقلب وحيد يريد البدء من جديد.

أنا عمار من ولاية قسنطينة، أرمل لدي أولاد، ابلغ من العمر 59 سنة عامل مستقر ولدي مسكن خاص. أتمنى الزواج وتحصيل الحلال مع امرأة تفهمني وتحترمني. من إحدى ولايات الشرق الجزائري ولا أمانع إن كانت أرملة أو مطلقة ولكن دون أولاد. اقبلها عاملة أو ماكثة في البيت وسنها يتراوح ما بين 45 إلى 60 سنة.

الرقم السري :

136136

من يكتمل معها الأمل وتكون لي رفيقة وأختا لزوجتي

أطمح للرقي والسمو النفسي، كما أنني لا أريد عنوانا لحياتي سوى أن أجد لقلبي من تحتويه وتؤمن بما يؤمن به تحت ظل ولواء الحلال، وأنا من خلال هذا المنبر أشكر الله وأحمده لأنه ساقني إلى المنبر سوقا لأجد بإذنه تعالى ضالتي وما أريده من رفقة طيبة أكمل معها المشوار.

أنا رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري، في خريفي ال،58

أصيل محترم وجاد. متقاعد من سلك التعليم، متزوج وعلى وفاق كبير مع زوجتي الطيبة، لديّ سكن خاص أحيا به مستورا بفضل الله. أريد وبقبول من زوجتي الأولى أريد أن أّتّخذ لي زوجة ثانية تحيا إلى جانبي وتكون المؤنسة لزوجتي.

ومن شروطي أن تكون من توافق على عرضي من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها ما بين 40و45سنة. شرطي أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ولي عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

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