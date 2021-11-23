أرمل وحيد يريد العيش في إستقرار أكيد

الرقم السري :

135987

عرض مميز لمن تبتغي التميّز

أحيا في غياهب وحدة قاتلة، فرحيل زوجتي لم يزدني إلا ألما وحيرة. خاصة وأنها لم تترك لي عزاءا أحيا لأجله من أولاد يؤنسوني ويبددوا عليّ مخاوفي. أبكي على حالي يوماي وأنا في غمرة الأسى لأنني أصبحت أرمل بينما هناك من ينعمون بدفء الأسرة وإحتوائها. إلا أنني أتراجع في غمرة ذلك الحزن وأنا أخبر نفسي بأنها مشيئة الله. ومن أنه عليّ أن اصبر وأصطبر حتى يجبر خالقي خاطري.

ولأنّ الحياة إغتنام للفرص، فقد وجدت بصيص أمل يناديني أن أخوض تجربة وضع إعلاني لدى القائمات على مركز الأثير. حتى تكون لي فرصة لأجد من خلالها رفيقة درب تحسّ بي وتكون لي الأمل الأكيد.

أنا لخضر من وهران، رجل مضى من عمري 55 سنة، أرمل وحيد بدون أولاد، ولدي سكن خاص، موظف مستقر. مقبول شكل وحنون، إتّعضت من تجربتي الأولى وإعتبرت من موت رفيقة دربي أكبر العبرة.

أريد أن أستقر وأبني حياتي من جديد مع أنثى تحترم قلبي قبل عقلي، إنسانة متفهمة وحنونة تحس بي. وتضع يدها على جرحي، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. لا يتعدى سنها 50 سنة وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري. وحبذا لو كانت عاملة أكمل معها المشوار وتعمر لي الدار.

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الرقم السري :

135977

أربعينية يتيمة الوالدين تتوق لإكمال نصف الدين

من ولاية مستغانم خاطبتنا شابة في الأربعين من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة، ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة. من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها.

هاتفتنا صاحبة الإعلان الثالث في ركننا هذا والأمل يحذوها أن تجد نصيبا تكمل معه مشوار العمر. ولا تود سوى أن تكون الشهامة والرجولة من شيم من ستختاره أنيسا لها، سنه لا يتجاوز55سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها ان يكون موظفا مستقرا.

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