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أرمل يبحث عمن  تسانده وتؤنس وحدته

باب الفرج
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أرمل يبحث عمن  تسانده وتؤنس وحدته صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

كمال من ولاية سعيدة، متقاعد من الجيش الوطني، يبلغ من العمر  44 سنة، أرمل أب لطفل، يملك مسكنا خاصا، غايته الزواج والتجديد.

مع  امرأة  واعية وابنة عائلة طيبة الأعراق، من إحدى مدن الغرب الجزائري، يتراوح سنها ما بين 35 و 40 عاما.

يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، لا يمانع  إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

المهم ان تكون طيبة وباستطاعتها تحمل المسؤولية.

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