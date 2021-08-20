أرنب يلحق أضرارًا بمليون يورو لطائرة بوينغ 737

أعادت شركة الخطوط الجوية ETF Airways طائرتها Boeing 737 إلى الخدمة بعد رحلة إصلاح باهظة الثمن. حيث تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة من أرنب تم امتصاصه في محركها عندما هبطت في بريمن بألمانيا.

وحدثت هذه الحادثة غير العادية قبل أسبوعين. حيث كلفت شركة الطيران الكرواتية ما يقرب من مليون يورو.

وقال ممثل مؤسسة التدريب الأوروبية لموقع Simple Flying أن الطائرة Boeing 737 ، المسماة “Voyager”. قد امتصت الأرنب بعد رحلة قصيرة من مطار دورتموند (DTM) إلى بريمن. ومن المقرر أن تتجه الطائرة بعد ذلك إلى مطار بريشتينا حيث تقوم بتشغيل رحلات يومية إلى عدد من المناطق الأوروبية.

الطائرة خارج الخدمة مؤقتًا

وكانت طائرة بوينج المسجلة 9A-LAB خارج الخدمة لمدة 12 يومًا بسبب هذا الحادث المؤسف. وبلغت التكاليف الإجمالية 1000000 يورو، منها 500 ألف يورو لإصلاح الماكينة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق 100 ألف يورو على نقل الموظفين ونفقات إضافية أخرى. بينما تم إنفاق 400 ألف يورو فقط لاستئجار طائرة بديلة.

ووفقًا للموقع نفسه، ستتأثر EFT Airways بشدة من الناحية المالية بسبب هذا الحادث. ويغطي التعويض من شركة التأمين الضرر الناجم جزئيًا فقط، ولن يكون ساري المفعول إلا بعد معالجة المطالبة.